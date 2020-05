Ripartono i “Percorsi Green” di Promoserio, una serie di escursioni per immergersi nella natura della ValSeriana e Val di Scalve.

Settimanalmente,verranno proposti trekking guidati alla scoperta di sentieri di montagna o di mezza costa, dai più accessibili ai più impegnativi, tutti coordinati e seguiti da guide esperte e, oggi, in regola con le norme di sicurezza previste dopo l’epidemia del Covid 19, per garantire un’esperienza outdoor alla giusta distanza.

Si parte sabato 30 maggio, con il “trekking in notturna tra i labirinti della Cornagera”, un bellissimo itinerario, con partenza da Aviatico, tra rocce e panorami indimenticabili, aspettando che il tramonto regali il tocco magico a questa esperienza.

Partenza alle 18 e rientro previsto alle 22

Cena al sacco o possibilità di cena al Rifugio Monte Poieto.

Per info e iscrizioni: Trekking alla Cornagera

Si continua domenica 31, con il “trekking tra i sentieri dei famosi tessitori orobici”, un’escursione da San Lucio di Clusone, alla scoperta di luoghi simbolo di unione tra valli e di grande suggestione naturalistica utilizzati dagli antichi mercanti di tessuto della Val Gandino.

Partenza dal rifugio di San Lucio alle 9,30 e rientro previsto alle 15,30 con pranzo al sacco.

Per info e iscrizioni: Trekking tra Clusone e Gandino

Per i primi due percorsi, in base alle linee guida di Regione Lombardia, le escursioni prevedono un massimo di 4 partecipanti.

Il calendario completo della stagione è in fase di definizione e propone un’uscita a weekend, comprese proposte di attività nel bosco per bambini.

Per tutti gli aggiornamenti: Percorsi Green estate 2020