Solennità di Pentecoste, domenica 31 maggio alle ore 11.00 nella chiesa di Santo Stefano Maggiore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2020 – Nella chiesa di Santo Stefano Maggiore (P.za S. Stefano, Milano), “parrocchia personale per i migranti”, l’Arcivescovo Mario Delpini presiederà la s. Messa di Pentecoste con le comunità cattoliche dei migranti presenti a Milano e nel territorio della Diocesi. Anche in questo caso, a causa delle norme sanitarie, la partecipazione fisica alla celebrazione e alla “Festa delle Genti”, è stata contingentata con molta attenzione.

«In queste settimane abbiamo utilizzato i social per vivere assieme i momenti comunitari: dalla recita del Rosario tutti i giorni, al commento quotidiano al Vangelo. Sono stati momenti molto apprezzati dalle comunità dei migranti che hanno trovato in quelle occasione momenti di conforto ad una situazione che li ha visti particolarmente penalizzati. Domenica, se pure con le limitazioni necessarie, torniamo a celebrare in presenza e a ribadire la nostra identità di Chiesa dalle genti, rafforzata dall’emergenza sanitaria che ha mostrato come siamo tutti sulla stessa barca», sottolinea don Alberto Vitali, responsabile diocesano della Pastorale dei migranti.

Al fine di evitare assembramenti, si chiede agli addetti alla stampa interessati di limitarsi a seguire la diretta Facebook (sulla pagina Santo Stefano Migranti).