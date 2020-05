Anche a Rho l’indagine Sierologica nuovo Coronavirus

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2020 – “La Città di Rho è stata selezionata da ISTAT e dal Ministero della Salute, unitamente ad altri 2.000 comuni, per un’indagine fondata su test di sieroprevalenza.

Si tratta di un’indagine finalizzata a comprendere il numero reale di persone, anche asintomatiche, che hanno sviluppato anticorpi contro il Coronavirus.

Tali test verranno effettuati su 150.000 persone in tutta Italia e da essi si otterranno informazioni per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione, rapportandola anche ad altri fattori come l’età anagrafica, il sesso, la regione, l’attività economica.

Nei prossimi giorni, quindi, alcuni nostri cittadini verranno contattati dalla Croce Rossa Italiana da un numero che inizia con 06.5510 per la richiesta di sottoporsi al test.

Non sono noti al Comune né il numero né i nominativi delle persone che verranno contattate essendo l’indagine gestita da ISTAT e Ministero della Salute.

E’ fondamentale, per ottenere risultati precisi, che chi è inserito nel campione casuale dia il proprio contributo consentendo di sottoporsi al test: la collaborazione è facoltativa, ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità.

Per saperne di più : https://www.istat.it/it/archivio/243340