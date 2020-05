Cosap – Mascaretti (FdI) il Comune aiuti anche i commercianti senza spazio davanti alle loro attività

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2020 – “Grazie alle recenti delibere approvate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale di Milano, in merito all’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, è prevista la gratuità del canone di occupazione del suolo pubblico con valore retroattivo per i mesi di chiusura obbligatoria. Tuttavia” fa presente il Consigliere di FDI Andrea Mascaretti “non tutte le attività quali bar, ristoranti, parrucchieri, negozi di abbigliamento, cartolerie, ecc. avranno la possibilità di occupare gli spazi antistanti o nei pressi delle loro sedi a causa delle dimensioni di strade e marciapiedi o delle esigenze della viabilità” prosegue Mascaretti “Occorre dunque prevedere, per commercianti, artigiani e imprenditori, una forma di compensazione sotto forma di credito sui tributi locali, pari al valore dell’esenzione Cosap della quale non hanno potuto beneficiare per la mancata possibilità di utilizzo del suolo pubblico, non derivante dalla loro volontà”. La mozione Mascaretti a favore dei piccoli commercianti è stata sostenuta da tutto il centrodestra, 5 Stelle e Gruppo Misto, ma, bocciato dalla maggioranza a guida PD.

Redazione