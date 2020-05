FRONTALIERI, ASSESSORE SERTORI REPLICA AL PD: NOI LAVORIAMO PER BENE LAVORATORI, ALTRI ALIMENTANO POLEMICHE

NOSTRA PROPOSTA E’ MIRATA A SBLOCCARE SITUAZIONE DI STALLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2020. “Se il Partito democratico, rispetto al

loro accordo del 2015, bloccato e mai firmato ed evidentemente

penalizzante per gli attuali e futuri frontalieri, avesse

radicalmente cambiato idea e quindi volesse portare avanti un

accordo ancora piu’ vantaggioso rispetto alla nostra proposta,

avra’ il nostro appoggio perche’ non abbiamo altre finalita’ che il

bene dei lavoratori frontalieri”.

Cosi’ l’assessore regionale con delega ai rapporti con la

Confederazione Elvetica, Massimo Sertori, ha risposto alle

accuse apprese dagli organi di stampa locale in merito alla

lettera firmata dai Presidenti di Regione Lombardia, Attilio

Fontana e del Canton Ticino, Christian Vitta, indirizzata ai

rispettivi governi centrali circa l’accordo sui ristorni dei

frontalieri.

“Al netto delle mistificazioni del Partito democratico – ha

rimarcato l’assessore Sertori – e’ bene quindi spiegare i

contenuti della nostra proposta che mira a mantenere invariata

la situazione fiscale degli attuali frontalieri e contiene

spunti, osservazioni e raccomandazioni frutto di un lungo

percorso di confronto tra le parti e di consultazione degli

stakeholders del territorio, formulati in un’ottica costruttiva

e nell’intento di sbloccare una situazione in stallo da ormai 5

anni, che rischiava di compromettere il percorso di dialogo

coltivato negli anni con i territori di confine.”

“Regione Lombardia – ha spiegato Sertori – ha infatti iniziato

una interlocuzione col governo ticinese sui lavoratori

frontalieri fin dall’insediamento della giunta Fontana. Tanto e’

vero che l’accordo parafato del 2015 (Governo Renzi) e’ stato

fermato dal primo Governo Conte su volonta’ della Lega, Accordo

che avrebbe comportato in taluni casi, agli attuali frontalieri,

l’implemento fino all’80% dei tributi fiscali che i frontalieri

avrebbero dovuto al governo svizzero ed italiano”.

Gli incontri del gruppo di lavoro tecnico sulla fiscalita’ dei

lavoratori frontalieri svoltesi da febbraio del 2019 si sono

svolti a cadenza pressoche’ quindicinale. Nell’ambito di questi

incontri sono stati auditi, tra gli altri, il Sindaco di Lavena

Stresa e Presidente ACIF, nonche’ i rappresentanti di

CGIL,UIL,CISL,UNIA,OCST e AITI. Gli incontri hanno rappresentato

momenti di ascolto delle esigenze e istanze degli stakeholder e

hanno consentito di condividere con loro un percorso complesso,

volto a contemperare le diverse esigenze.

“Siamo giunti quindi – ha sottolineato Massimo Sertori – ad una

proposta condivisa tra Lombardia e Canton Ticino atta a dare uno

spunto per quello che e’ una possibile soluzione che prevede lo

status fiscale vigente per gli attuali frontalieri ed una

possibile modifica per i nuovi lavoratori con un sistema a

doppia fiscalita’ che nella parte italiana possa prevedere

possibili deduzioni”.

“Ancora una volta al clamore mediatico e strumentale, preferiamo

una attivita’ costruttiva volta alla risoluzione dei problemi e

ci mettiamo a disposizione del Governo per qualsiasi

chiarimento”, ha concluso Sertori.



V.A.