RIAPERTURE TRA REGIONI, PROFESSOR SIGNORELLI: IN LOMBARDIA SEGNALI POSITIVI. NON C’E’ SOLO ‘RT’, GLI INDICATORI SONO 21

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2020 – “Non esiste solo l’indicatore ‘RT’ per

stabilire se una ragione e’ piu’ o meno a rischio. L’algoritmo su

cui si basa l’Istituto Superiore di Sanita’ fa infatti

riferimento a 21 valori che esaminano i singoli aspetti di

questa malattia (ricoveri, dimissioni, guarigioni, nuovi casi, e

altri)”. Lo ha detto il professor Carlo Signorelli, docente di

Igiene e Sanita’ pubblica all’Universita’ Vita e Salute San

Raffaele di Milano e all’Universita’ di Parma, intervenendo

durante la diretta trasmessa da ‘Lombardia Notizie’ sulla

propria pagina Facebook.

“Bisogna leggere tutti gli indicatori – ha spiegato Signorelli –

e avere molta cautela, in particolare per quelli che derivano da

nuovi casi. Piu’ che ai dati della singola giornata e’ necessario

fare attenzione ai trend che, in Lombardia, sono in diminuzione.

A oggi infatti calano i ricoverati in terapia intensiva e negli

ospedali. Tutto lascia intendere, dunque, che possiamo guardare

avanti con un moderato ottimismo”.

“E’ importante – ha proseguito Signorelli – sottolineare un altro

segnale importante: in Lombardia, dove c’e’ una centrale unica

per le chiamate di emergenza urgenza, nelle ultime settimane si

e’ tornati, per le urgenze di tipo respiratorio, ai livelli

antecedenti il Covid, con pochissimi pazienti nei Pronto

Soccorso e quasi nessuno grave da determinare accessi alla

terapia intensiva”.