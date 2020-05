Rilancio Lombardia, Rizzi illustra progetti a Commissione francese Ceser

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2020 – Il sottosegretario della Regione Lombardia Alan Rizzi ha incontrato in videoconferenza la Commissione internazionale e Affari europei del Ceser, il Consiglio economico, sociale e ambientale della regione Auvergne-Rhône Alpes che rappresenta la società civile e le istanze di 121 stakeholders. Si compone di 190 consiglieri, con un ruolo di informazione e supporto alla definizione e valutazione delle politiche regionali.

Un momento di dialogo volto a raccogliere un aggiornamento sulle misure attuate per la gestione dell’emergenza e la ripresa delle attività economiche e sociali.

Il sottosegretario ha illustrato tutti i piani messi in atto fin da subito da Regione Lombardia e che hanno come obiettivo il rilancio della nostra Regione.