Rozzano. Wi-fi gratuito nelle piazze cittadine e in biblioteca

CS_Rozzano, wifi gratuito nelle piazze cittadine e in biblioteca

Da staffsindaco

A staffsindaco

Data giovedì 28 maggio 2020 – 10:56

wifi gratuito rozzano.jpg (715.11 KB)

Comunicato Stampa

Wi-fi gratuito nelle piazze cittadine e in biblioteca

Sono attivi in cinque zone della città gli hotspot per collegarsi al wi-fi gratuito. Un nuovo servizio per i cittadini che consente la navigazione gratuita in rete dai cellulari, dai tablet e pc portatili nelle piazze e nella biblioteca di Cascina Grande.

Rozzano, 28 maggio 2020 – Il servizio “Rozzano wi-fi” è la nuova rete gratuita attivata dall’amministrazione comunale nella centralissima piazza Foglia, in piazza Alboreto, in piazza Fontana, nella biblioteca di Cascina Grande e nel parchetto di via Milano.

Una vera e propria rivoluzione digitale voluta dalla giunta Ferretti nel segno dell’innovazione tecnologica del territorio, che offre a tutti i residenti l’opportunità di collegarsi gratuitamente alla rete pubblica.

“Stiamo facendo passi avanti in tutti i settori per rendere la nostra Rozzano sempre più competitiva e capace di dare risposte concrete a chi la vive quotidianamente – spiega il sindaco Gianni Ferretti – attraverso questo nuovo servizio daremo a tutti la possibilità di vivere la città restando in comunicazione con il mondo intero.”

Utilizzare il nuovo servizio è semplice, basta registrarsi alla rete “Rozzano wi-fi” o “Cascina wi-fi” per la biblioteca di Cascina Grande, inserendo nome e cognome, telefono (solo per i cellulari) e la mail. Al primo collegamento sarà rilasciata una password numerica valida per tutta la giornata, che consentirà la navigazione gratuita per 8 ore rinnovabili.

E’ prevista l’implementazione dell’autenticazione tramite i social network Facebook e Instagram.