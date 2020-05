Usmate Velate. Verde pubblico e Arredo urbano, al via i lavori

Saranno posate 10 nuove panchine e 30 cestini. Quasi conclusi i lavori nel Parco di Villa Borgia

(mi-Lorenteggio.com) Usmate Velate, 28 maggio 2020 – Nuovi elementi di arredo urbano per rendere più bello il territorio. A partire dalla prossima settimana, prenderà il via la posa di 10 nuove panchine e di 30 cestini che andranno in gran parte ad essere collocati fra corso Italia e via Roma.

Le panchine sono realizzate in cemento resinato, materiale caratterizzato da grande solidità e resistenza agli atti vandalici, il quale non ha inoltre necessità di costante manutenzione come le tipologie in legno.

“Sono panchine moderne – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – che andranno a sostituire quelle attualmente presenti le quali verranno progressivamente ripulite per poter essere destinate ad altre zone del territorio”.

A partire da lunedì 1 giugno, prenderà invece il via il terzo sfalcio del verde pubblico.

Sono inoltre ormai in dirittura d’arrivo i lavori che stanno caratterizzando il Parco di Villa Borgia, inevitabilmente prolungatisi a causa degli stop ai cantieri imposti nel periodo emergenziale. Gli interventi hanno previsto manutenzione sui camminamenti per identificare un percorso chiaro e pulito all’interno dell’area verde ed una nuova illuminazione per garantire la fruibilità dello spazio in totale sicurezza.