WIZZAIR A MALPENSA, RIZZI: “MILANO CROCEVIA DEL MONDO, SIAMO SODDISFATTI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2020 – “È una notizia fantastica- commenta così il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Alan Rizzi l’annuncio di Wizz Air, la compagnia aerea più verde in Europa, di portare a Milano la sua 29esima base a Milano. “La compagnia, che avrà base a Milano Malpensa da Luglio 2020, ha annunciato venti nuove rotte per undici paesi. La conferma che Milano e Lombardia restano crocevia di scambi internazionali” prosegue il Sottosegretario.

“Oltre ad una grande possibilità di implementare gli interscambi con il mondo, questa scommessa porterà nuovi posti di lavoro e, visto il momento, dobbiamo guardare con grande riconoscenza alla scelta fatta dalla compagnia aerea”. “Inoltre – aggiunge in conclusione Rizzi- è una notizia che anticipa con entusiasmo un appuntamento importante per il comparto aereo: World Routes 2020 organizzato da SEA e Assolombarda, che è il più importante evento al mondo dell’aviation industry che riunisce compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo e che si terrà entro la fine dell’anno a Milano”