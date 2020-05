1 giugno 2010 – 1 giugno 2020: 10 anni di AstroMirasole

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 29 maggio 2020 – Soppesati sulla scala dei tempi universali, dieci anni terrestri, da cultori di stelle lo sappiamo bene, sono una quantità irrisoria: 3650 giorni, quelli che il nostro pianeta impiega per descrivere dieci orbite complete intorno al Sole, un cui solo moto di rivoluzione rispetto al centro galattico ammonta a circa 250 milioni di anni, e le durate aumentano via via si amplia l’orizzonte di riferimento, perché non si perviene mai ad un limite conclusivo nell’insondabile voragine del cosmo.

Passando dal macrocosmo al microcosmo, alla nostra umana misura, quei 3650 giorni sono, invece, moltissimi. Si sostanziano in albe e tramonti, in gioie e dolori, in arrivi e partenze, in ritorni ed addii. E insieme dilagano in una miriade di attimi, nell’oceano sgargiante dell’effimero, riconducendo ugualmente, per altra direzione, all’infinito.

L’1 giugno 2010 nacque ad Opera l’Associazione Astronomica Mirasole, dall’iniziativa di cinque amici appassionati di scienza e divulgazione.

Il suo decennale cade in un periodo che non dispone ai festeggiamenti, nel quale le consuete attività associative sono sospese, e però ci conferma ancora di più, di fronte alla drammaticità di fenomeni ormai essenzialmente globali, la necessità di persistere nel nostro compito programmatico e statutario: favorire occasioni di formazione finalizzate all’arricchimento del soggetto quale parte di un tutto che lo include e gli sollecita interrogativi ineludibili, oltre a responsabilità intellettuali e morali.

I 3650 giorni di AstroMirasole sono stati impegno costante nello sviluppo di un progetto di divulgazione scientifica e culturale di alto livello, garantito dalla passione e dalla dedizione dei suoi volontari, senza alcuno scopo di lucro, che ha spesso richiamato l’attenzione di organismi d’informazione addirittura nazionali.

Sono stati centinaia di osservazioni astronomiche e conferenze pubbliche e gratuite, distribuite tra il Centro Polifunzionale di Opera, storica sede delle nostre iniziative, e l’Abbazia di Mirasole, dove dal 2015, in occasione di Expo, organizziamo convegni mensili e gestiamo uno spazio museale.

Sono stati relatori straordinari, illustri personalità del mondo scientifico, accademico, giornalistico, che vogliamo citare a titolo di ulteriore ringraziamento: Marco Bersanelli, Aldo Bonomo, Patrizia Caraveo, Francesco Cavaliere, Letizia Davoli, Pier Paolo Di Fiore, Amalia Ercoli Finzi, Luca Gasperini, Emma Gatti, Cesare Guaita, Luca Liguori, Pier Luigi Luisi, Salvatore Majorana, Marco Miserocchi, Nitamo Montecucco, Gianluca Ranzini, Massimiliano Razzano, il compianto Carlo Soave, Roberto Vanzetto.

Siete stati, soprattutto, Voi, soci e simpatizzanti, oggi più di 300, che durante i nostri appuntamenti ci donate attenzione e curiosità partecipe, preziosissime domande, inediti spunti di riflessione, affetto e umanità incomparabili: senza di Voi la nostra missione non avrebbe senso.

Di fronte alle dinamiche complesse del mondo contemporaneo, alle sfide dell’età tecnico-scientifica, siamo convinti che il nostro modesto contributo generi un genuino valore sociale, in termini di consapevolezza critica condivisa, fornendo utili strumenti interpretativi, un “almanacco nautico” per orientarsi in un mare sempre più vasto e disorientante.

10 anni, 3650 giorni: grazie di cuore da AstroMirasole.