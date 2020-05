AZIENDE AGRICOLE, ROLFI: NELLA NOSTRA REGIONE LE IMPRESE STANNO ASSUMENDO LAVORATORI LOMBARDI, LA SANATORIA E’INUTILE

ASSESSORE NEL MANTOVANO: QUI ESEMPIO CONCRETO DEL NOSTRO MODELLO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2020 – “Queste storie straordinarie di lavoro

sono l’emblema plastico di quello che sta avvenendo.

L’agricoltura e’ un settore che offre lavoro e molti lombardi

stanno cogliendo questa opportunita’. Le aziende agricole in

Lombardia stanno assumendo persone di questa regione, fanno

contratti regolari e garantiscono paghe giuste. Chi ha descritto

gli imprenditori agricoli come ‘schiavisti’ che sfruttano

irregolarmente gli immigrati dovrebbe chiedere scusa. La

maxi-sanatoria fatta dal Governo non serve: nei campi della

Lombardia servono sburocratizzazione e semplificazione”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi,

che oggi ha visitato due aziende agricole mantovane.

La prima, la ‘Francescon’ di Rodigo, e’ leader italiana nella

produzione di meloni e angurie e di recente ha assunto il

titolare e alcuni operai di una ditta impiegata nel campo degli

allestimenti e della logistica, ‘rimasta ferma’ a causa

dell’emergenza Covid-19.

La seconda, l’azienda agricola ‘Boccola’ di Pozzolo sul Mincio,

che ha un impianto di 6 ettari di kiwi, ha garantito lavoro a

una quindicina di persone rimaste disoccupate negli scorsi mesi.

“Ex imprenditori, ex baristi, ex operai edili. Sono molti i

ragazzi e le ragazze che hanno trovato una nuova occupazione nei

campi dopo aver perso quella precedente – ha rilevato

l’assessore Rolfi -. La Regione Lombardia con l’iniziativa ‘Io

lavoro in agricoltura’ sta mettendo in relazione domanda e

offerta grazie alla collaborazione tra centri per l’impiego e

associazioni di categoria. Abbiamo ricevuto in poche settimane

centinaia di curricula di lombardi che cercano lavoro.

La filiera agroalimentare in Lombardia da’ lavoro a 150.000

persone ed e’ un settore nel quale la Regione continuera’ a

investire”.

“Dai decreti del Governo ci saremmo aspettati tagli alla

burocrazia, la reintroduzione dei ticket e maggiori risorse alle

filiere in difficolta’: florovivaismo, suinicultura, lattiero

caseario, agriturismi, giusto per citarne alcuni. Invece – ha

aggiunto Rolfi – ci siamo ritrovati con una sanatoria che, alla

fine, non riguarda il personale che opera nei campi”.