(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 29 maggio 2020 – Questa sera intorno alle ore 19.30, in via delle Azalee al civico 6, nella zona industriale, al confine con Trezzano sul Naviglio un uomo è stato punto da un insetto. Per paura di un eventuale shock anafilattico, sul posto è atterrato l’elisoccorso. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato in codice verde in ambulanza all’ospedale San Paolo.

V. A.