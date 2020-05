Corsico. 48enne rapina supermarket in via Copernico: arrestato sul fatto

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 29 maggio 2020 Ieri, 28 maggio 2020, alle ore 13.15, i Carabinieri della locale Stazione, durante mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori in danno degli esercizi commerciali ubicati nel territorio di competenza, ha tratto in arresto in flagranza un italiano classe 1971, residente in Corsico, censurato per rapina, nullafacente, ritenuto responsabile di rapina aggravata.

I Carabinieri, nella circostanza, notavano l’uomo, a bordo di scooter modello Agility di colore nero, giungere in via Copernico all’esterno del supermercato “Prix Quality”, dove si introduceva con volto travisato da casco integrale e armato di pistola priva di tappo rosso.

I carabinieri, nell’occasione, adottando le previste misure di sicurezza, intervenivano tempestivamente all’interno del citato locale, riuscendo a disarmare e bloccare il malfattore nel momento in cui stava minacciando, con arma impugnata, la guardia giurata e la commessa al fine di asportare l’intero incasso.

La pistola, opportunamente repertata e sequestrata, risulta essere una riproduzione mod. Brumi cal. 92.

Lo stesso supermercato è stato rapinato in data 14 febbraio, 14 maggio e 22 maggio.

V. A.