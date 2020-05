Milano. 1° e 2 giugno: orari dei servizi Atm

In questa pagina trovate tutto quello che c’è da sapere sui servizi Atm nei giorni del 1° e del 2 giugno.

Linee metropolitane e di superficie

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Lunedì 1° giugno, la metro leggera svolge il consueto orario di servizio dalle 6.40 alle 20.

la metro leggera svolge il consueto orario di servizio dalle 6.40 alle 20. Martedì 2 giugno dalle 13 alle 20.

In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, la fermata in prossimità dell’ospedale è in via Olgettina.

Atm Point e altri sportelli