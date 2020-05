Usmate Velate. Via per Vimercate, progetto definitivo del percorso pedonale protetto

Approvate le opere del valore di 90mila euro, interamente finanziate con contributi ministeriali

(mi.lorenteggio.com) Usmate Velate, 29 maggio 2020. Un nuovo percorso pedonale protetto per consentire la tutela delle persone che utilizzano il parcheggio di via Bernini per accedere a piedi alla scuola primaria Casati passando attraverso il sottopasso di RFI, nonché per assicurare uno spostamento sicuro ai residenti della zona a sud del territorio.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo ottenendo inoltre l’autorizzazione di RFI per modificare l’ingresso del sottopasso al fine di garantire una maggiore sicurezza ai fruitori.

I lavori, il cui inizio è previsto entro il mese di settembre, saranno interamente finanziati dal contributo del Ministero dell’Interno dello scorso 14 gennaio 2020 che ha destinato al Comune di Usmate Velate la somma complessiva di 90mila euro.

Gli investimenti oggetto del contributo devono necessariamente essere impiegati per opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, da qui la scelta del Comune di destinare la somma alla messa in sicurezza di via Per Vimercate.

“Le linee guida dell’Amministrazione Comunale prevedono di porre una particolare attenzione al miglioramento complessivo della rete pedonale, dando riscontro alle esigenze del territorio ed intervenendo in punti critici” precisa Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate.

