LOMBARDIA, CENTRI ESTIVI: DAL 15 GIUGNO ANCHE BAMBINI E GIOVANI VERSO ‘NUOVA NORMALITA”

“PREOCCUPA L’ASSENZA DEL GOVERNO SULLA FASCIA 0-3 ANNI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2020 – “Nelle ultime settimane abbiamo

lavorato con impegno per costruire rapidamente delle linee guida

che consentissero la riapertura dei centri estivi, in stretta

collaborazione con la Prefettura di Milano e con ANCI. Abbiamo

coinvolto il terzo settore e le Diocesi, con il contributo delle

rappresentanze sindacali”.

Lo dice l’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialita’ e

Pari opportunita’, Silvia Piani, commentando gli effetti

dell’ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana che

prevede anche, a partire pero’ dal 15 giugno, la riapertura dei

servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto, proprio perche’ – prosegue

l’assessore Piani – i centri estivi offriranno possibilita’ di

socializzazione e divertimento ai nostri ragazzi e forniranno un

importante sostegno alle famiglie in termini di conciliazione

vita-lavoro. Fondamentale anche il contributo delle

associazioni di categoria del mondo agricolo e delle realta’

sportive, con la possibilita’ di utilizzare le fattorie

didattiche per accogliere i giovani”.

L’assessore Piani esprime pero’ “una forte preoccupazione

rispetto alla totale assenza di attenzioni da parte del Governo

ai bimbi piu’ piccoli, quelli nella fascia 0-3 anni.

“Purtroppo – continua – l’ultimo decreto ha confermato la

chiusura, senza darci la possibilita’ di intervenire, con

evidenti difficolta’ per le famiglie e danni ingentissimi ai

tanti gestori privati, che rappresentano una ricchezza

fondamentale per la nostra Regione. La situazione e’ inoltre

aggravata dall’assenza di certezze sulla cassa integrazione, con

migliaia di educatori abbandonati dallo Stato. Noi non ci

sottrarremo al confronto e proseguiremo nella collaborazione con

le rappresentanze di categoria, nella speranza di poter fornire

un supporto concreto e valutare iniziative condivise”.