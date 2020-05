(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2020 – Stanotte alle ore 03:53, in via Valleambrosia, un 45enne, D. Y. M., è stato investito in bici. Dopo esser stato sbalzato per oltre 6 metri, ha riportato un serio trauma cranico. Soccorso è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

V. A.