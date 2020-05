(mi-lorenteggio.com) Turbigo, 30 maggio 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.00, un ragazzo di 21 anni, C. A., si è fatto male alla mano destra, mentre svolgeva dei lavori in giardino, che gli ha causato un forte trauma. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

V. A.