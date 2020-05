Tutti i limiti delle scuole superiori tradizionali

Milano, 30 maggio 2020 – Quando si parla di scuole superiori di tipo tradizionale, si fa riferimento alla modalità più utilizzata per conseguire il tanto ambito diploma di maturità. Si tratta di una modalità di educazione che coinvolge la maggior parte dei ragazzi, tuttavia presenta non pochi limiti e svantaggi di cui si parla troppo di rado.

Di seguito, è possibile scoprire quali sono tutti contro che rendono la scuola di tipo tradizionale limitata e spesso inadeguata.

1. Obbligo di frequenza

La scuola di tipo tradizionale permette di conseguire il diploma solo se lo studente ha frequentato la maggior parte delle ore di lezione. Significa che non contano solo i voti ma bisogna anche frequentare attivamente i corsi. Diversi studenti tutti i giorni sono costretti a perdere un sacco di ore per gli spostamenti che invece potrebbero essere impiegate diversamente.

Grazie alle modalità di e-learning per conseguire tanti tipi di diploma online non esiste obbligo di frequenza Poiché tutte le lezioni sono disponibili on-line in qualsiasi momento senza doversi recare fisicamente presso un istituto scolastico.

2. Un programma unico per tutti

Un limite fondamentale da sottolineare della scuola tipo tradizionale riguarda il programma unico per tutti gli studenti. Non ci sono programmi che tengano conto delle differenze tra gli studenti come potrebbe essere la modalità di apprendimento più lenta.

Nel momento in cui qualcuno dovesse rimanere indietro, non c’è nulla da fare perché il programma non aspetta nessuno. La velocità di progresso è una sola e chi non tiene il passo è perduto. Questo non succede con i corsi per conseguire il diploma on-line dove il programma viene personalizzato in base allo studente.

3. Poca assistenza allo studente

In particolare gli studenti che hanno difficoltà a seguire il programma e studiare, sanno che presso una scuola di tipo tradizionale è difficile trovare assistenza. Infatti, spesso gli insegnanti non sono disponibili per organizzare delle ore di recupero, un po’ anche perché mancano i fondi. Non esiste una figura di sostegno Studio come un tutor.

Uno dei vantaggi principali nell’iscriversi a un corso per conseguire il diploma on-line è avere a completa disposizione un tutor che affianca lo studente durante lo studio e la preparazione. Chiunque dovesse avere un dubbio o un argomento da approfondire, trova l’assistenza di cui necessita.

4. Esami e scadenze da rispettare

Nella scuola superiore tradizionale il fallimento è dietro l’angolo per chi non riesce ad arrivare preparato agli esami ai test predisposti dall’insegnante. Infatti, ci sono scadenze inderogabili da rispettare. Invece, le scuole on-line garantiscono il successo perché lo studente dà l’esame solo nel momento in cui si sente pronto.

5. Inconciliabili con il lavoro

Uno dei limiti che tanti hanno notato delle scuole tradizionali, riguarda la loro inconciliabilità con impegni di tipo lavorativo. I corsi di studio on-line sono l’unico strumento che permette a chi lavora di conseguire il diploma senza dover perdere nemmeno un’ora di lavoro. Chi lavora ha naturalmente difficoltà a seguire i corsi tradizionali ma tutto cambia se si iscrive ai corsi on-line.

L. M.