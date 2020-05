Tutto quello che c’è da sapere sul recupero anni scolastici: una guida

Milano, 30 maggio 2020 – Perdere l’anno scolastico non è certo una tragedia ma, soprattutto se succede alle superiori, può allontanare il momento del proprio ingresso nel mondo del lavoro o la propria iscrizione all’università. Per questo rivolgersi a realtà come scuole private e istituti che si occupino di recupero anni scolastici potrebbe essere una buona idea per non trasformare una bocciatura in un più grave danno alla propria carriera futura o, come non è raro che accada, in un qualcosa percepito come una grave sconfitta personale. Quella che segue, così, è una breve guida, con le principali informazioni da conoscere, al mondo del recupero anni scolastici.

Scuole, percorsi formativi ed esami per chi deve recuperare anni scolastici

Ci sono solo scuole e corsi in presenza che posso frequentare se voglio recuperare gli anni scolastici che ho perso? potrebbe essere, per esempio, uno dei primi dubbi. La risposta è no: nel tempo, infatti, sono nati diversi istituti e scuole che si occupano di recupero anni scolastici online e, cioè, permettendo agli iscritti di seguire in differita, quando e da dove vogliono, le lezioni e di confrontarsi periodicamente con docenti e tutor o di svolgere test di verifica e simulazioni che li preparino a conseguire il diploma da privatista on line. La scelta tra un corso in presenza o un corso online, va da sé, è personale e non può non tenere conto di quali siano le proprie esigenze o il proprio metodo di studio: chi lavori, abbia una famiglia o molti impegni personali, per esempio, potrebbe trovare più adatta una scuola online, mentre chi sia più in là negli anni o non abbia particolare familiarità con tecnologie e ambienti digitali potrebbe preferire, al contrario, una scuola fisica.

Altro dilemma comune è: quanti anni posso recuperare e in che tempi? Molti istituti che si occupano di recupero anni scolastici propongono la formula 2 in 1, ossia permettono di recuperare due anni in soli dodici mesi, soprattutto quando la bocciatura o l’interruzione del percorso scolastico precedente sia avvenuta al quarto anno e non si voglia arrivare troppo tardi all’appuntamento con la maturità. Ciò richiede, ovviamente, un po’ di sforzo in più e di saper ottimizzare il tempo che si dedica allo studio: per questo, a chi scelga di recuperare due anni scolastici in uno, sia chi organizza corsi in presenza e sia chi organizza corsi a distanza propone percorsi su misura e individualizzati a partire dall’aver identificato carenze e punti di forza del singolo alunno.

Come si svolge, infine, l’esame di maturità? Lo si può svolgere online? La risposta è no, anche chi ha scelto il recupero anni scolastici con una scuola online, infatti, dovrà sostenere un esame in presenza, sullo stesso programma proposto agli alunni dei diversi percorsi e indirizzi scolastici e recandosi in un istituto della propria provincia. Per questo uno dei criteri per valutare la serietà di chi offre corsi di recupero anni scolastici è proprio accertarsi che durante il percorso vengano svolte simulazioni delle prove di esame o ci sia spazio per un’adeguata preparazione al colloquio di maturità.

L. M.