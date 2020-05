E’ morto Christo Vladimirov Yavachev, l’autore di The Floating Piers sul Lago d’Iseo -VIDEO IN ARCHIVIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2020 – E’ morto a New York all’età di 84 anni Christo Vladimirov Yavachev, l’autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d’Iseo nel 2016. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dello scultore bulgaro-newyorkese. “Christo e Jeanne-Cluade hanno sempre detto chiaramente che la loro arte sarebbe continuata dopo la loro morte. L’Arc de Triompe Wrapped (Project for Paris) resta in corsa per il 18 settembre-3 ottobre 2021”.

Dieci anni dopo la scomparsa della moglie e partner artistica Jeanne-Claude, Christo realizza The Floating Piers, un progetto che avevano concepito insieme molti anni prima, un ponte galleggiante che univa le sponde del lago d’Iseo.

VISITATORI – L’opera e’ stata visita da 1.200.000 visitatori.

TRENI – Sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, per il periodo di apertura dell’opera, hanno viaggiato 1.200 treni dedicati che hanno trasportato 460.000 passeggeri con 330.000 i biglietti venduti; – oltre 90 per cento le provenienze da fuori provincia di Brescia; – 180 persone dedicate esclusivamente al servizio ferroviario; – 60 ‘turist angels’ in servizio; – 60 concerti organizzati nelle stazioni.

NAVIGAZIONE – Sulle tratte Sarnico-Sensole, Iseo-Peschiera M., Pisogne-Carzano e Lovere-Carzano sono stati trasportati 420.000 passeggeri.

PROTEZIONE CIVILE – La Protezione civile regionale e quelle provinciali hanno garantito l’impiego di 2.289 volontari.

SICUREZZA URBANA – La sicurezza urbana e’ stata garantita dalla presenza di 240 operatori al giorno.

ASSISTENZA SANITARIA – La sicurezza sanitaria dei visitatori, oltre all’ordinaria assicurazione dei soccorsi, ha visto la presenza 32 soccorritori in piu’, l’aggiunta di 8 squadre, l’aumento di 6 infermieri, 2 medici e 2 tecnici in piu’ con idroambulanze, motosoccorso ed elisoccorso. I 100 soccorsi al giorno sono stati resi possibili ed effettuati da Ats Brescia, Bergamo e della Montagna e dalle Asst di Franciacorta, Bergamo Est e di Val Camonica e dal soccorso sanitario predisposto da Areu.