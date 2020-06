Abbiategrasso. ABBIATEARTE: avviso pubblico per la valorizzazione delle espressioni artistiche giovanili locali

Iniziativa rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni

che si terrà nei Sotterranei del Castello Visconteo nel mese di luglio 2020

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso. 1° giugno 2020. L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso intende valorizzare quanto più possibile le produzioni dei giovani artisti locali, nell’ottica di ottenere una reale partecipazione di questi alla vita della collettività.

Di concerto quindi con la Consulta Giovani, si intende offrire anche quest’anno la possibilità ai giovani artisti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e residenti nell’area della Città Metropolitana di Milano, di esporre le loro opere all’interno dei Sotterranei del Castello Visconteo nel corso del mese di luglio 2020. In alternativa, se le condizioni legate alla situazione Covid-19 non lo permetteranno, le opere saranno esposte attraverso una mostra online, in uno spazio 3D ricostruito con opere esposte su vari supporti, e la possibilità per i visitatori di effettuare un tour virtuale con focus su ogni opera.

L’avviso pubblico è rivolto ai giovani artisti attivi, sia in ambito professionale sia dilettantistico, nel campo delle espressioni artistiche nelle sue diverse forme quali ad esempio fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità.

Per aderire al presente avviso, è necessario compilare e inviare la modulistica entro sabato 27 giugno 2020, unitamente ad alcune immagini significative della propria produzione artistica (solo immagini riprodotte e non le opere stesse) ai fini della selezione. La documentazione va spedita via email a protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it oppure a cgabbiategrasso@gmail.com In alternativa, nel caso non fosse del tutto possibile inviare una email, l’ufficio Protocollo di piazza Marconi 1 è aperto SOLO su appuntamento da fissare telefonicamente allo 02-94692230 dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 12.15.

“Un’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, che permette di dare una vetrina ai giovani artisti per farsi apprezzare e far conoscere le proprie opere” sostiene l’assessore alle Politiche Giovanili Beatrice Poggi.

“Abbiatearte consentirà anche quest’anno ai giovani e alla Consulta di rendersi nuovamente protagonisti dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno”, aggiunge Andrea Zorza, presidente della Consulta Giovani, che ha in programma altre iniziative nel corso del 2020 per rendere attivamente partecipi i giovani alla vita della città.

V.A.