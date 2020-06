apre al traffico il primo tratto della variante stradale al Comune di Cassano d’Adda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2020 – Mercoledì 3 giugno, alle ore 10, la Città Metropolitana di Milano aprirà al traffico il primo tratto della variante stradale di Cassano d’Adda che, una volta completata, collegherà la SP ex SS 11 a Via Rivolta oltre il fiume Adda, consentendo agli utenti di aggirare l’abitato del Comune.

Il tratto di strada che verrà aperto è lungo circa 900 metri, dalla rotatoria di Via Leonardo Da Vinci-Via Einstein alla prima rotatoria dove si allaccia la nuova strada comunale. La sezione stradale è formata da due corsie da 3,75 metri e due banchine da 1,5 metri di asfalto semi-drenante.

Arianna Censi, Vicesindaca della Città metropolitana, così commenta: “Nonostante l’emergenza sanitaria la Città metropolitana ha proseguito la propria attività e questo ha consentito la consegna di questa opera al territorio di Cassano d’Adda, ma il nostro impegno non termina qui. Penso che entro due mesi, al centro della rotatoria, sarà installata una torre faro con dispositivi illuminanti orientabili per evitare dispersione di luce. Inoltre sulla torre sarà installata un’antenna per le comunicazioni dati di ultima generazione.”

Roberto Maviglia, Sindaco di Cassano d’Adda e Consigliere metropolitano delegato all’Edilizia scolastica, aggiunge: “mercoledì sarà una giornata importante per Cassano, questo tratto di strada provinciale consente un primo parziale alleggerimento del traffico stradale che attualmente percorre il centro abitato lungo la SP ex SS 11 e la SP104. Molto rimane da fare ma la strada presa è quella giusta. Nei prossimi mesi, è prevista l’aggiudicazione dei lavori di completamento dell’intera variante stradale per oltrepassare il fiume Adda.”