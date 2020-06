Rho, Festa della Repubblica tra Costituzione e musica

L’Amministrazione comunale festeggia il 2 giugno con iniziative online che coinvolgono anche gli studenti, il corpo musicale Santa Cecilia e Arcichedonne

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 giugno 2020. Iniziative online quest’anno per il Comune di Rho in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza molto sentita in città che di solito viene celebrata con il tradizionale concerto serale in piazza e la cerimonia di consegna delle onorificenze civiche ai rhodensi che si sono distinti.

Quest’anno le restrizioni sanitarie in corso per l’emergenza COVID-19 hanno costretto l’Amministrazione comunale a modificare il programma di celebrazioni, anche se resta immutato l’obiettivo: coinvolgere la cittadinanza sul significato della Festa della Repubblica. Scuole e associazioni del territorio sono infatti al lavoro per realizzare dei video che saranno pubblicati sui social del Comune di Rho, ovvero i canali Facebook e You Tube e il sito internet.

In particolare, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Rho daranno lettura dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana, fondamento della Repubblica. Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana, storico protagonista del concerto del 2 giugno, non mancherà di dare un contributo musicale alle celebrazioni, coinvolgendo i suoi musicisti. L’associazione Arcichedonne di Rho, , che fa parte della Casa delle Donne, ripercorre tutte le conquiste delle donne a partire dal voto che le ha viste protagoniste per la prima volta nel 1946, prima con le elezioni amministrative di marzo e aprile, e poi con il referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente, pietra miliare della storia italiana.

Non mancherà infine la parte istituzionale con l’intervento del sindaco, Pietro Romano: un discorso ancora più atteso in questo anno così unico nella storia repubblicana.

Lunedì 1 e martedì 2 giugno state connessi per seguire tutte le novità sui canali social.

V.A.