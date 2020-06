TESSERAMENTO 2020, IL NUOVO SLOGAN DEL PD MILANO: “C’E’ DA FARE E DA RIFARE. LA DIFFERENZA LA FAI TU”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 1 giugno 2020. – Con lo slogan “C’è da fare e da rifare. La differenza la fai tu il PD Milano Metropolitana dà il via alla campagna di tesseramento 2020.

“Il coronavirus ha cambiato le nostre vite ma ha acceso ancora di più in noi la voglia di impegnarci, di darci da fare – afferma la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -. Gli ultimi mesi ci hanno costretto a ripensare il nostro modo di fare politica e di essere comunità, trovando nuove strade per non rinunciare alla partecipazione e al coinvolgimento. E oggi, con questa campagna di tesseramento, vogliamo rilanciare questa sfida, che racchiude per noi il senso di fare politica: essere protagonisti e non spettatori, per cambiare le cose. Da qui nasce il nostro slogan – racconta Roggiani: c’è da fare, perché l’emergenza del covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e certezze, e ci sono pagine bianche da scrivere, ma c’è anche da rifare perché questa crisi ha svelato nuove povertà, nuove disuguaglianze e nuovi bisogni per i quali c’è bisogno di ripensare a un nuovo modello di società e di sviluppo delle nostre città e del nostro Paese, e la differenza la fanno le persone con il loro impegno e attivismo. La differenza – conclude la segretaria dem – la fa chi sceglie di esserci con la volontà di immaginare e di costruire un domani che oggi ci sembra incerto, perché questo è il tempo del coraggio e di trasformare questo momento di difficoltà in una opportunità”.

