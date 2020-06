Anche l’Asst Rhodense in prima linea con i progetti di ricerca sul COVID 19

L’obiettivo è collaborare con le altre equipe della Sanità lombarda

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 2 giugno 2020 – Con oltre 1000 ricoveri per Covid 19 anche l’Asst Rhodense ha gestito, nei reparti di Garbagnate e Rho, un grosso numero di pazienti positivi della provincia di Milano. Persone che necessitano di essere monitorate anche dopo la guarigione per comprendere gli effetti post infezione e per questo motivo l’Asst Rhodense collaborerà con specialisti di altre aziende regionali per studiare i risultati della pandemia e quindi contribuire alla ricerca di eventuali conseguenze derivate dal virus. Sono stati identificati alcuni obiettivi di ricerca considerati prioritari al fine di gestire l’epidemia Covid-19, integrando la research roadmap elaborata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), con i documenti dei diversi Enti, con le necessità espresse dall’Unità di Crisi, con i suggerimenti e riflessioni emersi dalla collaborazione con esperti impegnati sul campo durante il coronavirus.

“Al fine di raggiungere obiettivi in tempi utili alla gestione dell’epidemia, è stato quanto mai necessario far convergere gli sforzi dei ricercatori e coordinarsi verso risultati comuni evitando duplicazioni di progetti simili e dispersione di risorse” dice John Tremamondo, responsabile Ufficio Affari scientifici e Sperimentazioni dell’ASST Rhodense.

Gli obiettivi delle progettualità condivise si sviluppano su varie direttrici:

– Fornire strumenti standardizzati e basati su evidenze scientifiche per la gestione clinica dei pazienti COVID- 19;

– Fornire strumenti standardizzati e basati su evidenze scientifiche per garantire una corretta presa in carico dei pazienti non COVID-19 e più in generale dei soggetti fragili durante l’emergenza COVID- 19;

– Fornire strumenti standardizzati e basati su evidenze scientifiche a supporto dell’organizzazione dell’attività ospedaliera ed extraospedaliera, utilizzando modelli innovativi a supporto delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo anche nella fase post-iperendemia;

– Valutare l’impatto e futuri scenari dell’epidemia COVID-19 sul sistema sanitario e sociosanitario;

– Valutare gli effetti indiretti del COVID-19 su altre tipologie di pazienti e sul sistema sociosanitario.

Per completezza si riportano i progetti di ricerca banditi dalla DG Welfare di Regione Lombardia a cui l’ASST Rhodense ha preso attivamente parte:

1. ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA: (Dr. Aldo Bellini) – Valutazione della diffusione e dell’impatto sul Sistema Sanitario dell’epidemia da COVID-19 attraverso l’integrazione di fonti informative correnti con informazioni cliniche e loro utilizzo per la creazione di strumenti di gestione ospedaliera ed extra ospedaliera di nuove ondate epidemiche;

2. ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: (Dr. Gianpiero Manes) – SARS-CoV-2 RNA persiste più a lungo nel tratto gastro-intestinale rispetto a quello respiratorio Ricerca del SAR-CoV-2 RNA nelle feci. Implicazioni pratiche per una strategia di contenimento nell’infezione più efficace;

3. ASST GOM NIGUARDA: (Dr. Marco Toscano) – Esiti clinici e psicosociali del trattamento di soggetti affetti da disturbo psichico e COVID-19 positivi in diversi setting di trattamento: uno studio multicentrico in Lombardia;

4. ASST MONZA: (Dr. Francesco Bini) – Natural history of hospitalized covid-19 patients: Storm Trial;

5. ASST GOM Niguarda: (Dr. Francesco Bini) – Monitoraggio e supporto clinico domiciliare per pazienti dimessi dopo infezione da COVID 19 in fase post acuta;

6. IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: (Dr.ssa Daniela Angliola Di Carlo) – MASPES – Analisi e validazione di marker sierologici di SARS-CoV-2 in operatori sanitari lombardi: applicazioni per prevenzione e sorveglianza sanitaria;

7. FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA: (Ing. Giulia Fenu) – Web Data e Artificial Intelligence come strumento di valutazione d’impatto e predizione scenari futuri dell’epidemia COVID-19;

8. ASST LODI: (Dr. Marco Ricci) – L’impatto di COVID-19 sulla gestione del personale sanitario e amministrativo: problemi e prospettive di sviluppo;

10. ASST FATEBENEFRATELLI E SACCO: (Dr. Simone Saibeni) – Morbidità e fattori di rischio per infezione da SAR-COV-2 in pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali;

11. ASST FATEBENEFRATELLI E SACCO: (Dr. Simone Saibeni) – Efficacia della vitamina D nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) e della gravità dei sintomi potenzialmente correlati in pazienti affetti da Malattia Infiammatorie Croniche Intestinali e nella popolazione generale. Studio multicentrico randomizzato in singolo cieco;

12. ASST LECCO: (Dr. Marco Toscano) – Monitoraggio e Valutazione dei Livelli Essenziali di Assistenza dei pazienti con Disturbi Mentali Gravi adolescenti e adulti (Progetto MoVid-SMI) nel corso dell’epidemia da CoViD-19;

13. ASST DEI SETTE LAGHI: (Dr. John Tremaomondo) – Dall’emergenza COVID all’emergenza (collaterale) No-COVID nelle aziende sanitarie: come programmare e gestire efficacemente le operations della transizione;

14. ASST LECCO: (Dr.ssa Barbara Omazzi) – Prophylactic ApixabaN for reDuction of clinical Events in COVID-19 patients Managed at home In collaboration with general prActitioners (PANDEMIA). A randomized clinical trial.

Short title: PANDEMIA trial