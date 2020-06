BAREGGIO – SEI MESI DI TEMPO IN PIU’ PER PAGARE L’IMU

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 2 giugno 2020 – L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di lasciare sei mesi di tempo in più per il pagamento dell’acconto Imu-Tasi. “Per aiutare famiglie e imprese in un momento di crisi di liquidità, abbiamo stabilito di non applicare sanzioni né maggiorazioni dell’imposta per chi non verserà l’acconto entro il 16 giugno, data confermata dal Governo – ha fatto sapere l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Daremo tempo ai cittadini fino al 16 dicembre, giorno in cui è previsto il versamento del saldo”.