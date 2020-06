(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2020 – Questa notte, intorno alle ore 1.00, lungo la tangenziale ovest, in direzione nord, nel tratto tra gli svincoli per la S. S. 11 e l’innesto per l’autostrada A4, in conducente di un veicolo ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro il guardrail. Ferito il passeggero, che è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, dopo esser stato soccorso e medicato dal personale di un’automedica e da quello di un’ambulanza.

V. A.