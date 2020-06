(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2020 – Stamane, intorno alle ore 11:10 Milano, in via carlo Bianconi, un bambino di 11 anni, M. C., è stato investito da una vettura. Dopo l’urto il bambino è caduto sul cofano del veicolo rompendo il parabrezza. Dopo le prime cure, è stato portato con un trauma cranico commotivo all’ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.

V. A.