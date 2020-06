Usmate. Aggiornamento Covid-19: il numero dei positivi sale a 40

Da giovedì al via una nuova fase di distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2o20 – Aumentano il numero dei cittadini residenti a Usmate Velate positivi a Covid-19: dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 40 i cittadini che hanno contratto il Covid-19, 4 in più rispetto alla scorsa settimana.

Dal dato dei 40 positivi a Coronavirus – come sempre – vanno sottratti i 4 decessi ed i numerosi negativizzati, che ormai risultano essere 23.

“Numeri che confermano come l’emergenza sanitaria sia sotto controllo, ma non si sia ancora arrestata – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Occorre continuare a comportarsi con prudenza, a tutela della salute propria e degli altri”.

Il dato significativo rimane quello inerente le quarantene preventive: il numero è costante attorno alla quindicina sulla base dei dati ufficiali forniti da ATS al Comune.

DISTRIBUZIONE GRATUITA MASCHERINE CHIRURGICHE

A partire da giovedì 4 giugno, prenderà il via una nuova fase di distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche. Complessivamente, questo lotto è costituito da 4.000 mascherine a disposizione della cittadinanza.

La distribuzione avrà luogo fino ad esaurimento scorte e sarà consentito il ritiro di un’unica mascherina a persona, necessariamente residente a Usmate Velate.

La distribuzione avverrà il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede del Gruppo di Protezione Civile di via Milano 9; il venerdì il ritiro potrà essere effettuato a Velate, in Villa Scaccabarozzi, sempre con il medesimo orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

ORI URBANI, AREE GIOCO E AREE CANI

Fino a lunedì 8 giugno, con ordinanza del sindaco, l’ingresso negli orti comunali è contingentato con la presenza contemporanea massima di 8 persone, vietando l’accesso in contemporanea alle persone con assegnate aree confinanti, vietando inoltre ogni forma di assembramento e con obbligo di mantenere il distanziamento sociale ed indossare la mascherina.

Previsto inoltre l’ingresso contingentato nelle aree cani con la presenza massima di 4 persone, vietando ogni forma di assembramento e con obbligo di mantenere il distanziamento sociale ed indossare la mascherina;

E’ confermata la chiusura di parchi e aree ludiche ad eccezione del parco della Villa Scaccabarozzi;

CONTO CORRENTE SOLIDALE

Già dal mese di aprile, il Comune ha promosso una raccolta fondi da destinare a fronteggiare l’emergenza sociale generata dalla situazione sanitaria, soldi che andranno ad implementare gli aiuti economici ai nuclei in difficoltà.

Il versamento può essere effettuato sul Conto Corrente dedicato intestato al Comune di Usmate Velate – IBAN IT02 X 05034 33950 000000001942.