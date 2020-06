(mi-Lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 2 giugno 2020 – Questa notte, intorno alle ore 3.00, in via San Giacomo, un 25enne ha perso il controllo del proprio veicolo, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dai Carabinieri e da un’ambulanza della Croce Bianca Binasco, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. A.