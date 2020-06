Abbiategrasso. Aggiornamenti sulla modalità di esecuzione dei servizi di Igiene Urbana

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 3 giugno 2020. Prosegue la fase di ripresa dall’emergenza COVID-19. AMAGA SpA, in accordo con il Comune di Abbiategrasso, dall’ 8 giugno 2020 avvia a pieno regime tutti i servizi di Igiene Urbana.

SERVIZI GARANTITI DALL’8 GIUGNO:

• Raccolta rifiuti porta-porta: Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli e Organico

• Trasporto rifiuti: presso gli impianti di smaltimento/recupero

• Spazzamento meccanico e manuale

• Disinfezione su richiesta

• Servizio domiciliare ritiro sfalci d’Erba-Ramaglie e Ingombranti (su prenotazione). Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18

• Apertura Ecocentro – AMAGA S.p.A. Via Fra Pampuri Loc.tà Mendosio:

Utenza domestica: Lunedì dalle 14 alle 18, Martedì dalle 13 alle 18.30, Mercoledì chiuso, Venerdì dalle 14 alle 18, sabato dalle 8 alle 10 e dalle 13 alle 18.30.

Attività: Giovedì dalle 13.30 alle 16.30.

Le modalità di accesso sono riportate di seguito nel “Protocollo accesso Ecocentro”.

• Apertura Sportello al Pubblico – AMAGA S.p.A. Via C. Cattaneo n.46.

SERVIZI SU PRENOTAZIONE: Apertura/Chiusura contratti TARI – Rateizzazioni – Ritiro bidoncini/cassonetti, telefonando al n° 02.94.01.86.1 nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 14 alle 16 o inviando una mail a: commerciale@amaga.it

SERVIZI PRESSO LO SPORTELLO AL PUBBLICO: ritiro sacchi anche con delega: (resto TP, organico, pannolini, plastica) – Pagamento fatture – Informazioni su fatture TARI – Info servizi e cambio contenitori.

Nuovo orario di apertura: Lunedì – Martedì – Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, Mercoledì dalle 14 alle 18, Giovedì chiuso.

Le modalità di accesso sono riportate di seguito nel “Protocollo accesso sportello al pubblico”.

Per INFORMAZIONI sui servizi di igiene ambientale, verificare la propria tariffa e altro consigliamo di consultare l’applicazione “Riciclario”. Nella Sezione News e Documenti potete trovare notizie e consigli su come comportarci in questo periodo di emergenza COVID-19.

PROTOCOLLO ACCESSO ECOCENTRO

Si invitano i cittadini a rispettare le seguenti disposizioni:

1. Gli utenti che intendono conferire i rifiuti di cui sopra presso l’Ecocentro, dovranno:

a) avere separato in appositi contenitori le varie tipologie di rifiuti da conferire. I rifiuti devono essere conferiti obbligatoriamente sfusi o in sacchi trasparenti o in contenitori aperti;

b) indossare mascherina e guanti;

c) esibire un documento di identità.

2. All’arrivo all’Ecocentro gli utenti devono sostare FUORI dal cancello di ingresso senza scendere dal veicolo, fino al segnale di accesso dato loro dal personale AMAGA che, nel frattempo, avrà verificato la presenza dei DPI, la tipologia del rifiuto conferito e i documenti.

3. IN MANCANZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA, SARÀ NEGATO L’ACCESSO ALL’ECOCENTRO.

4. E’ permesso l’ingresso all’Ecocentro di MASSIMO 3 UTENTI ALLA VOLTA.

5. E’ vietato l’ingresso a più di un componente dello stesso nucleo famigliare.

6. L’Utente dovrà recarsi nelle zone di conferimento rifiuti, dove troverà un altro operatore AMAGA che darà le indicazioni necessarie allo scarico.

7. L’utente deve provvedere in modo autonomo allo scarico e al deposito degli eventuali sacchi in appositi contenitori. E’ severamente vietato farsi aiutare dagli operatori Amaga durante tutte le operazioni.

8. Mantenere sempre la distanza interpersonale di ALMENO 2 METRI da ogni persona presente nell’area dell’Ecocentro.

9. Non è permesso utilizzare i servizi igienici dell’Ecocentro.

10. Al termine del conferimento, abbandonare celermente l’area di deposito e dirigersi verso l’uscita, dove sarà disponibile un contenitore ad altezza finestrino veicolo in cui depositare eventualmente mascherina e guanti utilizzati senza scendere dal mezzo.

PROTOCOLLO ACCESSO SPORTELLO AL PUBBLICO

AMAGA riapre parzialmente lo sportello al pubblico di Viale C.Cattaneo 45 esclusivamente su prenotazione per la gestione delle pratiche di apertura/chiusura contratti tariffa rifiuti (TARI).

Si invitano i cittadini a rispettare le seguenti disposizioni:

1. L’accesso allo sportello è consentito secondo le modalità indicate da AMAGA ed indicate sul sito aziendale e sulla applicazione “Riciclario”;

2. E’ permesso l’accesso allo sportello di due UTENTI ALLA VOLTA.

3. L’entrata sarà consentita solo se L’UTENTE INDOSSA UN’APPOSITA MASCHERINA.

4. Gli utenti in attesa devono rimanere all’esterno della struttura ed accedervi SOLO all’uscita del precedente utente.

5. E’ vietato l’accesso a più di un componente dello stesso nucleo famigliare.

6. Gli utenti prima di entrare nell’edificio dovranno igienizzare le mani con un apposito prodotto posto all’ingresso;

7. L’utente dovrà seguire le disposizioni del personale Amaga e non oltrepassare la linea di sicurezza apposta sul pavimento.

8. Nell’eventualità di ritiro o consegna di materiale per la raccolta differenziata, l’utente dovrà rispettare le disposizioni impartite dal personale Amaga e, in caso di necessità, è possibile accedere all’area carico/scarico col proprio veicolo.

9. Si ricorda in ogni caso di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 2 metri da qualsiasi persona presente nell’ufficio, nell’area esterna aziendale e nel caso di formazione di fila anche all’esterno della nostra struttura.

10. Non è permesso utilizzare i servizi igienici dello sportello.

Redazione