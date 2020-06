CAVALIERI DELLA REPUBBLICA, ROGGIANI: “ORGOGLIOSI DEL LEGNANESE GIACOMO PIGNI”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 3 giugno 2020 – – “Il Presidente Mattarella ha nominato 25 donne e 32 uomini Cavalieri della Repubblica, un riconoscimento simbolico e corale ai tanti e alle tante che si sono spesi nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. Siamo molto orgogliosi che tra loro ci sia Giacomo Pigni, iscritto al PD e GD di Legnano, che ha saputo trasformare un momento così difficile come quello del coronavirus in un’opportunità per coinvolgere e aiutare gli altri. A lui, e tutte le persone che si sono messi a servizio della collettività in questa fase di crisi, va il nostro grazie.

Così in una nota la segretaria metropolitana Silvia Roggiani commenta la nomina di Giacomo Pigni a Cavaliere della Repubblica, scelto per essersi impegnato, come volontario dell’Auser Legnano Ticino Olona, per coinvolgere studenti che hanno fatto chiamate di ascolto per dare compagnia alle persone sole nel periodo della pandemia.

