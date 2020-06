CORONAVIRUS, CATTANEO: FIRMATA ORDINANZA SU GESTIONE RIFIUTI DISPOSITIVI PER ASSICURARE CORRETTO SMALTIMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 03 giugno 2020 – Proseguire con una corretta gestione

dei rifiuti, dal servizio di raccolta fino al recupero e

smaltimento finale, anche in questo periodo che segue

l’emergenza epidemiologica da Covid-19. E’ questo l’obiettivo

dell’ordinanza (la n.554) firmata nei giorni scorsi dal

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

FARE CHIAREZZA – Il testo fa chiarezza sullo smaltimento di

mascherine, guanti monouso e altri dispositivi di protezione

individuale e fazzoletti di carta utilizzati all’interno di

attivita’ economiche dalle attivita’ sanitarie e sociosanitarie.

GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO – “Abbiamo voluto aggiungere

un’indicazione precisa – spiega l’assessore regionale

all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo – in merito allo

smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo

quindi stabilito, per i datori di lavoro che stanno riavviando

le attivita’, le regole per la raccolta dei DPI dei propri

dipendenti ed esteso tali raccomandazioni anche ai gestori degli

esercizi commerciali anche affinche’ posizionino raccoglitori a

servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso”.

EVITARE L’ABBADONO PER STRADA – “L’obiettivo di questa ordinanza

e’ di rendere esplicite queste indicazioni – precisa ancora

Cattaneo – al fine di evitare l’abbandono di guanti e mascherine

nelle vie delle nostre citta’ e nell’ambiente”.

RIFIUTI INDIFFERENZATI – Tali rifiuti possono essere assimilati

agli urbani e devono essere conferiti nella frazione di rifiuto

urbano indifferenziato (codice EER 200301. E’ comunque possibile

attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203). A

prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere

gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto

dell’ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle

caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori

per la raccolta di mascherine e guanti.