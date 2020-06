L’amministrazione Comunale celebra la Battaglia di Magenta: il programma

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 3 giugno 2020 – “In forma ridotta, ma anche quest’anno celebreremo il 4 giugno, ho fortemente voluto che come Amministrazione Comunale si celebrasse questa ricorrenza storica diventata simbolo stesso della città – ha annunciato il sindaco di Magenta, Chiara Calati, spiegando che – Sarà una breve cerimonia ma con un grande significato. Alle 11.30 di domenica 7 giugno ci troveremo con la città all’Ossario per commemorare i caduti della Battaglia di Magenta e partecipare alla Santa Messa. Non ci sarà il tradizionale corteo, ma questa breve cerimonia rappresenta un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità”, ha detto il sindaco.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno alle ore 11.30 presso il monumento dell’Ossario di via Brocca, dove le autorità deporranno una corona d’alloro per ricordare il sacrificio dei caduti durante la Battaglia di Magenta. A seguire si terrà la Santa Messa celebrata dal Parroco Giuseppe Marinoni, al termine ci sarà il discorso commemorativo del sindaco di Magenta, Chiara Calati. Parteciperanno alcuni rievocatori con i loro costumi con la presenza del Gruppo Storico Borgo Pontenuovo. In caso di maltempo le celebrazioni si terranno presso la Basilica di San Martino. Si ricorda che gli ingressi al parco saranno contingentati e che le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-coronavirus (D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e del DPCM del 17 maggio 2020).