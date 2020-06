LAVORO. ACCORDO COMUNE SINDACATI PER LA RIAPERTURA DEGLI UFFICI IN SICUREZZA PER DIPENDENTI E CITTADINI

esta fase dell’emergenza, una significativa centralità nell’organizzazione del lavoro, considerati anche i risultati più che positivi ottenuti dagli oltre 7.000 dipendenti che in questi mesi hanno reso da casa la propria prestazione lavorativa. Infine, per garantire il distanziamento sociale e il decongestionamento del trasporto pubblico, sono previste delle misure straordinarie di flessibilità, con ampliamento delle fasce di ingresso negli uffici a partire dalle 7:30 in poi e con la possibilità di lavorare anche il sabato per recuperare eventuali ore perse.

Tre azioni che vanno a implementare le ormai rodate procedure che hanno caratterizzato l’attività degli uffici comunali nella fase acuta dell’emergenza Covid per minimizzare e neutralizzare i rischi di potenziale contagio per il personale e per i cittadini come: sanificazione e pulizia di tutti gli ambienti di lavoro, misurazione della temperatura, consulenze al pubblico solo previo appuntamento, sviluppo dei servizi on line, i sistemi taglia-code oltre alla distribuzione capillare dei dispositivi individuali di protezione per tutti i dipendenti e sanificatori per le mani.

In sintonia con la storica tradizione di solidarietà, l’Amministrazione Comunale ha concordato con le Organizzazioni e la RSU di promuovere la più ampia partecipazione dei dipendenti, con un contributo volontario, al fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Milano al fine di prestare aiuto alle fasce più deboli della popolazione, precari, disoccupati e coloro che hanno perso il lavoro causa Covid. Le singole donazioni avverranno con versamento libero. Inoltre, il Comune nella veste di sostituto d’imposta, riconoscerà in sede di conguaglio la detrazione fiscale spettante al dipendente, pari al 30% del valore della donazione.