(mi-Lorenteggio.com) Jerago con Orgao, 3 giugno 2020 – Stamane alle ore 07:39, nella frazione di Orago, via in via Giuseppe Mazzini, G. G., donna di 72 anni, affetta da precedenti problematiche psichiatriche, ha aggredito e colpito la madre di 93 anni uccidendola.

Redazione