Riemergo, progetto per 200 famiglie a rischio povertà dell’area Adda-Martesana

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2020 – Sono 200 le famiglie con figli minori dell’area Adda-Martesana che nei prossimi mesi potranno usufruire di un portfolio di solidarietà, un insieme di interventi per aiutarle ad orientarsi tra servizi e aiuti nella ricerca di un nuovo equilibrio sociale ed economico. Un intervento per superare la tradizionale erogazione di sussidi pubblici, potenziando le capacità delle famiglie di fare fronte al cambiamento con le proprie energie, usando al meglio le opportunità territoriali, e, non ultimo, provando a diventare esse stesse, in prospettiva, delle risorse per la propria comunità.

È questa la finalità di Riemergo – Prossimi alla Prossimità, progetto speciale promosso dal Forum del Terzo Settore e realizzato da 6 realtà del territorio esperte nel sostegno alle famiglie vulnerabili – le cooperative sociali Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali (capofila), Milagro, Spazio Giovani, Dialogica, Aeris e la Fondazione Somaschi – che da anni operano in stretta collaborazione con gli Enti Locali degli Ambiti di Pioltello, Cernusco S/N, Melzo e Trezzo D/A, nella gestione di servizi alla persona e animano il Forum del Terzo Settore della Martesana, collaborando attivamente con gli Uffici di Piano dell’Area per lo sviluppo di un welfare comunitario e solidale.

“La via d’uscita dalla crisi economica e sociale che si apre è possibile solo connettendo tutte le energie del territorio e accompagnando le comunità in un percorso di coesione e reciprocità, ben lontano da un assistenzialismo vecchia maniera. Il forum con questo progetto continua concretamente e in alleanza con le istituzioni locali un percorso verso la costruzione di un nuovo welfare, generativo e di comunità”. Così chiosa Valerio Pedroni, portavoce del forum del terzo settore Adda Martesana.

L’avvio di riemergo è stato possibile grazie a Fondazione di Comunità Milano che ha sostenuto il progetto con un contributo di 100.000 euro, grazie alle numerose donazioni ricevute da cittadini e imprese confluite nel Fondo #MilanoAiuta.

“Fondazione di Comunità Milano esprime la propria vicinanza al territorio mettendosi a disposizione della comunità dell’Adda Martesana e sostiene con convinzione il progetto Riemergo nell’ambito di #MilanoAiuta.

Il nostro sostegno a Riemergo ha un obiettivo ambizioso: aggregare le risorse attive o attivabili sul territorio per potenziare i servizi di prossimità e rispondere ai bisogni delle persone e famiglie fragili sul territorio, superando la fase emergenziale a partire dall’analisi del “danni collaterali” generati dal Covid-19 sulla popolazione vulnerabile. Poniamo attenzione all’aggregazione delle competenze degli enti e delle istituzioni sul territorio per individuare un metodo che tenga conto del contesto sociale diverso in cui operare: la sfida è intercettare il cuore dei problemi e attivare reti e processi innovativi capaci di generare risposte per le famiglie efficaci e tempestive. Il commento di Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Comunità Milano

Le famiglie verranno individuate, attraverso uno stretto raccordo con i servizi territoriali, tra quelle più a rischio di scivolare in una situazione di povertà per le ripercussioni dell’emergenza sanitaria. Il lavoro di rete consentirà non solo di intercettare le famiglie e condividere con loro un progetto personalizzato, ma anche di coinvolgere le tante realtà di prossimità che in questa fase si sono attivate (volontariato, operatori commerciali, semplici cittadini). Il progetto intende infatti lavorare per consolidare sinergie, contribuendo a comporre il “paniere” degli interventi solidali attivi sui territori e stabilizzando collaborazioni che devono ormai guardare anche oltre il momento strettamente emergenziale, per “non lasciare indietro nessuno”.