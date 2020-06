SICUREZZA, DE CORATO: BENE POLIZIA PER ARRESTI A MILANO, ANCORA TROPPI IRREGOLARI SUL NOSTRO TERRITORIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 03 giugno 2020 – “Ringrazio, ancora una volta, la

Polizia di Stato per i continui arresti in Lombardia e, in

particolare, a Milano. E’ evidente che i criminali non danno

tregua ai cittadini onesti, anche in tempo di Coronavirus”. Lo

dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale Riccardo De Corato in riferimento ad alcuni fermi

ed arresti nel capoluogo lombardo.

“Faccio riferimento – ha detto De Corato – al fermo di due

extracomunitari a Milano in piazza Duca D’Aosta per rapina

aggravata e ricettazione in concorso; all’arresto per furto di

una donna nordafricana in via Monti e all’arresto di altri due

extracomunitari per furto in zona Citta’ Studi. Auspico che

nessuno di questi criminali torni subito libero, vanificando gli

sforzi delle Forze dell’ordine. In Lombardia sono presenti circa

112.000 stranieri irregolari, un numero davvero eccessivo”.