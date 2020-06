(mi-Lorenteggio.com) Verano Brianza, 3 giugno 2020 – Questa notte, poco dopo la mezzanotte, in via Comasina, il tratto cittadino della S.P. 110, per una dinamica in fase di accertamento, una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa da un veicolo. Inutili i soccorsi del 118.

Redazione