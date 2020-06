AIUTI PER I COMMERCIANTI, ROGGIANI: “DI GROTTESCO C’E’ SOLO LA PROPAGANDA DI REGIONE LOMBARDIA”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 4 giugno 2020 – “Di grottesco c’è solo una cosa: la propaganda di Regione Lombardia. Il Comune di Milano è in prima fila nel dare aiuto alle attività commerciali duramente colpite da questa emergenza, per esempio attraverso la cancellazione della Cosap, per tutte le nuove concessioni fino al 31 ottobre e per quelle in essere dal primo di marzo al 31 ottobre, e con la delibera “tavolini” che prevede l’ampliamento gratuito delle concessioni di occupazione di suolo pubblico. Soluzioni concrete e vantaggiose per i commercianti che in questo modo possono aumentare le possibilità di lavoro, nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalle legge. E Fontana, invece, cosa ha fatto per sostenere il commercio? Niente. Capiamo che sia molto più semplice criticare gli altri quando si ha bisogno di distrarre l’attenzione dalle proprie incapacità e inefficienze, ma qualche volta il silenzio è d’oro”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani replica alle parole dell’assessore Stefano Bolognini.