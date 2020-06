IL RAZZISMO NON FA RESPIRARE, DOMENICA 7 ORE 16, ROGGIANI (PD): “PARTECIPEREMO CON UNA PICCOLA DELEGAZIONE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2020 – Il Partito Democratico di Milano Metropolitana aderisce alla manifestazione “Black lives matter – il razzismo non fa respirare” promossa dal comitato Abba vive, in programma per domenica 7 giugno alle 16 in piazza Duca d’Aosta.

“Parteciperemo con una piccola delegazione in osservanza del divieto di assembramenti e seguendo le necessarie le misure di sicurezza – spiega la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -. Nel rispetto della fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando non chiederemo ai nostri militanti di partecipare alla manifestazione, ma porteremo la voce di tutta la nostra comunità perché non cali il silenzio su quanto è accaduto negli Stati Uniti d’America, e perché quello che è successo ci riguarda tutti. La brutale uccisione di Floyd è il simbolo di una politica che persegue la violenza e l’abuso di potere, e noi vogliamo esserci per George e per tutte le vittime di razzismo e violenze ingiustificate, in Italia e in qualsiasi posto del mondo. Alziamo la voce, e continuiamo a farlo attraverso gli strumenti della rete, per rivendicare equità e giustizia – conclude la segretaria dem Roggiani”.

Redazione