Rho. Nuovo regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti: importanti novità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 giugno 2020 – Ispettori ambientali A.Se.R, compost domestico, nuovi conferimenti in piattaforma, conferma della raccolta porta a porta del vetro: queste sono le novità del regolamento dei servizi di raccolta rifiuti e d’igiene approvato dal Consiglio Comunale lunedì 25 maggio.

La proposta di un nuovo regolamento è stata resa necessaria per gli aggiornamenti richiesti dalla nuova normativa nazionale, ma è stata anche l’occasione per inserire aspetti innovativi, che è opportuno conoscere.

Il regolamento ribadisce la centralità dell’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti e del loro smaltimento in maniera differenziata.

Un elemento di interesse generale riguarda la possibilità degli operatori di A.Se.R di verificare il corretto conferimento dei rifiuti e produrre un verbale di accertamento per situazioni irregolari e illecite. Questa prerogativa fino ad ora era esclusivamente in capo alla Polizia Locale, il che rendeva l’attività sanzionatoria particolarmente complessa. Con il nuovo regolamento, previo corso di addestramento e coerente ordinanza del sindaco, gli ispettori ambientali di A.Se.R potranno accertare le irregolarità e trasferire il verbale alla Polizia Locale, che mantiene la podestà sanzionatoria.

“L’introduzione degli ispettori ambientali A.Se.R – commenta Gianluigi Forloni, assessore all’Ecologia – fa fare un salto di qualità alla nostra capacità di controllo di comportamenti illeciti nell’ambito del raccolta dei rifiuti. A fronte di risultati più che lusinghieri della raccolta differenziata, oggi intorno al 75%, permangono comportamenti incivili, che è giusto prima segnalare e poi opportunamente sanzionare nel rispetto della grande maggioranza di rhodensi che seguono correttamente le regole. Il contributo del gruppo M5S è stato considerato favorevolmente sia per lo spirito che ha animato le proposte fatte che per l’atteggiamento poi tenuto in Consiglio Comunale dal Consigliere Venchiarutti: nella difficoltà di un’assemblea riunita in videoconferenza ha ridotto al minimo il numero di emendamenti da discutere, ritirandone la gran parte di quelli non accolti. Come ho detto in Consiglio Comunale – prosegue Forloni – dove gli emendamenti non sono stati accolti per diverse ragioni, si era comunque in sintonia con i principi che li ispiravano. Il numero di emendamenti era notevole e ha richiesto uno sforzo non indifferente all’Ufficio Ecologia e ai tecnici di A.Se.R per valutare dal punto di vista tecnico la loro ammissibilità. In tempi ristretti è stato necessario predisporre una nuova versione utile alla valutazione dei consiglieri: a loro va il mio sincero ringraziamento per un’operazione utile a migliorare complessivamente il regolamento approvato”.

Nel corso del processo di approvazione c’è stato infatti un apporto costruttivo del gruppo Movimento 5 Stelle, che ha proposto 86 emendamenti di stampo ambientalista all’articolato. Tra le proposte approvate dall’Amministrazione (nel complesso 33 emendamenti accolti e altri 14 parzialmente accolti o riformulati) c’è l’introduzione di uno specifico articolo dedicato al compost domestico. Questa opportunità, per altro diffusa in molti altri comuni, consente di organizzare nel proprio giardino la stagionatura del materiale organico da utilizzare poi come concime, la riduzione della produzione di rifiuti che ne deriva viene riconosciuta in tariffa. L’articolo definisce bene le condizioni che consentono questa operazione, ovviamente il compost domestico richiede uno spazio adeguato, giardino o orto che sia, ed è quindi una possibilità limitata a chi ha le condizioni per poterlo produrre e utilizzare.

Un terzo aspetto di rilievo previsto dal regolamento è l’ampliamento delle tipologie di materiale conferibili alla piattaforma ecologica in sintonia con le indicazioni della Città Metropolitana, per esempio i residui di cartongesso ora sono conferibili in piattaforma.

Infine è stato confermata la raccolta porta a porta del vetro, ormai ampiamente consolidata in città con esiti positivi, ma non prevista dal regolamento precedente.

Foto d’archivio (da sinistra)

Alessandra Conte A.Se.R, Gianluigi Forloni Assessore Ecologia Comune di Rho, Tommaso Di Paolo Amministratore delegato A.Se.R., Alessandro Gramegna A.Se.R.