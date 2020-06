Un nuovo LOGO per la Comunità Pastorale di Magenta

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 4 giugno – Al via il concorso di idee lanciato dalla Comunità Pastorale di Magenta per la realizzazione del nuovo logo.

«Quanto un logo ci è caro? E quanto, subito, a prima vista, è capace di comunicare una determinata realtà? Ci poniamo queste domande di fronte al Logo della nostra Comunità Pastorale – spiega don Giuseppe Marinoni, parroco della Comunità – Ora, cogliendo il suggerimento arrivato da più parti, si è deciso di modificarlo per renderlo ancora più espressivo, e per far questo è bello pensare a un concorso di idee».

Il nuovo logo della Comunità Pastorale: le caratteristiche

Ideare un Logo non è semplice, anche se il più semplice possibile deve essere il simbolo o la raffigurazione grafica capace di rappresentare la realtà in oggetto.

Il logo può contenere una parte leggibile, cioè una scritta, deve prevedere lo studio dei colori (tenendo presente, però, che il logo deve poter “parlare” anche nella realizzazione di un timbro monocolore), e grande importanza riveste la scelta del font, cioè del carattere.

Nel caso del logo della CP di Magenta la realtà da rappresentare è la seguente:

1. una Comunità cristiana, cioè di seguaci di Cristo Gesù;

2. una Comunità formata dalle 5 parrocchie che vivono in Magenta

3. una Comunità intitolata a Santa Gianna e San Paolo VI

4. una Comunità che vuole guardare anche oltre il Naviglio e il Ticino, perché sa di essere inviata nel mondo.

«Chi ha il carisma della creatività si faccia avanti. Accoglieremo le proposte sia di un vero e proprio Logo, ma anche di idee che potrebbero ispirarne uno – spiega don Giuseppe – Ringrazio anticipatamente chi si impegnerà per questo. La ricompensa? La soddisfazione e la gioia di vedere il frutto della propria fantasia apparire nel Logo della Comunità Pastorale di Magenta».

P.S. Gli elaborati, in formato pdf, vanno spediti all’indirizzo magenta.sanmartino@gmail.com

entro lunedì 22 GIUGNO 2020