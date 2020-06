Cesano Boscone. Mascherine chirurgiche, prosegue la distribuzione gratuita da parte del Comune

Saranno 42 mila le mascherine che verranno distribuite in questi giorni a tutte le famiglie e che si aggiungono alle 16 mila già consegnate nei mesi di marzo e aprile tramite la Protezione civile.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 giugno 2020 – Riprende nei prossimi giorni la consegna gratuita da parte del Comune alla cittadinanza di mascherine chirurgiche, uno dei presidi più efficaci per la lotta al Coronavirus e ancora non facilmente reperibili sul mercato.

In questo periodo di ripresa e apertura graduale verso la normalità questo tipo di protezione è più che mai fondamentale per ridurre la possibilità di contagio da Covid-19, se unito al rispetto del distanziamento sociale e al lavaggio frequente delle mani.

“Sono convinto – ha evidenziato il sindaco Simone Negri – che le mascherine abbiano un senso solo se tutti le indossiamo. Se siamo tornati quasi tutti alle nostre attività e non è tornato a crescere il contagio, evidentemente a qualcosa questi dispositivi di protezione individuale sono serviti.”

Ecco perché l’Ente esorta a un utilizzo diffuso e corretto delle mascherine e in questi giorni torna a distribuirle alle 10.500 famiglie cesanesi, per un totale di 42 mila dispositivi, che si aggiungono ai 16 mila già consegnati nei mesi di marzo e aprile.

“Non sappiamo fino a quando dovremo usare le mascherine e nel dubbio – ha concluso il primo cittadino – ci teniamo a dare un contributo affinché i cesanesi le abbiano. Possiamo ora distribuirle con questa modalità perché ne abbiamo un numero sufficiente per soddisfare tutti”.

Ogni nucleo familiare riceverà quattro dispositivi che verranno recapitati direttamente nella cassetta delle lettere. Cambia dunque la modalità di distribuzione che nella prima fase aveva visto in un primo momento la consegna presso la Protezione civile e in seguito la realizzazione di 4 diversi punti di ritiro a cui il cittadino poteva rivolgersi. In quel periodo, infatti, il numero di mascherine messo a disposizione da Regione Lombardia e da alcuni donatori non copriva l’intero fabbisogno.

Nei giorni scorsi è terminata anche la distribuzione gratuita dei primi 15 saturimetri, dono dell’Ente ai medici di base cesanesi.

V.A.