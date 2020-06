Come preparare il condizionatore ad affrontare l’estate rovente

Milano, 5 giugno 2020 – Le previsioni meteorologiche indicano che l’estate 2020 sarà particolarmente calda e questo richiede di prepararsi per tempo. Meglio occuparsi anche del proprio condizionatore. Infatti bisogna assicurarsi che funzioni correttamente e che i suoi filtri siano puliti per godere, in totale sicurezza, di aria fresca in ufficio e a casa. L’intervento di un tecnico garantisce l’efficenza dell’impianto e la salubrità dell’aria. Vanno richiesti ai professionisti il controllo e la pulizia dei vari elementi dell’apparecchio.

Cosa significa manutenere il condizionatore

Quando si riaccende il climatizzatore dopo mesi di inutilizzo c’è il rischio di incorrere in piccole problematiche che impediscono di raggiungere il raffrescamento desiderato. Spesso al riavvio dell’impianto possono esserci malfunzionamenti oppure sprechi di energia. Per questa ragione è sempre consigliabile chiamare il tecnico perché effettui un controllo approfondito evitando brutte sorprese alla riaccensione. Il professionista individua e risolve le eventuali disfunzioni prima che l’apparecchio torni in funzione a pieno regime.

Alcune disfunzioni non si notano all’accensione del climatizzatore, ma all’arrivo della bolletta. Infatti, in alcuni casi, gli elementi guasti consentono il funzionamento del climatizzatore ma aumentano i consumi. Chi possiede già l’apparecchio deve fare un controllo in primavera o comunque qualche tempo prima di iniziare a usarlo. Così il tecnico può provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose, pulendo anche i filtri. In questo modo si ottimizzano funzionamento e consumi. Per avere subito l’assistenza necessaria ci si può rivolgere al web. Basta visitare il sito www.assistenza-condizionatori-milano.com per avere le indicazioni necessarie e contattare un professionista che viene inviato a domicilio rapidamente.

Quali sono gli interventi da effettuare?

A meno che non si segnali un guasto noto, richiedendo un semplice controllo si ottiene una verifica sui vari componenti. Si tratta di una procedura messa a punto per verificare che ogni singolo componente si trovi nelle condizioni ottimali per garantire l’aria fresca e pulita nell’ambiente senza eccessi nei consumi. Il raffrescamento non deve consentire ai germi di diffondersi nell’aria per evitare di mettere a repentaglio la salute delle persone che vivono o lavorano nei locali. Per raggiungere questo risultato vanno esaminati i componenti principali del condizionatore o climatizzatore. Utilizzando prodotti germicidi vanno puliti accuratamente i filtri per i pollini e per la deumidificazione.

Quindi si effettua una pulizia dell’unità interna e di quella esterna per rimuovere la polvere e le sostanze che possono essersi depositate con il tempo. Infine viene controllato il livello del gas. Grazie a queste azioni si può assicurare un’estate più fresca all’interno dell’abitazione o dell’ufficio. L’importante è affidarsi a un professionista che prepari un programma di lavoro visionando l’impianto. Infatti non tutti gli apparecchi necessitano degli stessi interventi. Potrebbe essere necessario solo effettuare la manutenzione ordinaria, piuttosto che la riparazione o la sostituzione di alcune parti.

La pulizia dei filtri e delle unità

Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria dei condizionatori o dei climatizzatori prevede la pulizia delle unità interna ed esterna e quella dei filtri. Questo avviene perché tali componenti sono direttamente a contatto con l’aria e hanno il compito di purificarla per proteggere la salute delle persone. Vanno rimossi polvere, pollini, germi e qualsiasi inquinante per mantenere l’aria salubre. Le incrostazioni sono l’habitat naturale per batteri e germi che con il funzionamento dell’apparecchio vengono sparsi per l’ambiente venendo a contatto con le persone.

Tali sostanze attaccano facilmente il climatizzatore e lo rendono più rumoroso. Ciò accade perché polvere e incrostazioni creano un senso di pesantezza sulle batterie. Quindi all’inquinamento dell’aria diffusa nell’ambiente si aggiunge un fastidioso rumore che accompagna il funzionamento dell’apparecchio. Richiedendo l’intervento dei tecnici del team Assistenza Condizionatori Milano, che offriranno tutta la loro competenza ed esperienza, si può eseguire la pulizia del condizionatore con detergenti studiati appositamente. Il tempo impiegato è poco. Per assicurare il raffrescamento senza l’aumento dei consumi viene invece verificato il livello del gas. Ciò aiuta a individuare eventuali perdite ed eliminarle attraverso riparazioni o sostituzioni di alcune parti.

L’importanza di rivolgersi al tecnico specializzato

Pulire e manutenere condizionatori e climatizzatori è essenziale per il raffrescamento degli ambienti, ma soprattutto per contenere la spesa in termini di consumi energetici e per avere sempre un’aria salubre. A seconda dello stato dell’impianto il tecnico provvede a fare un piano di lavoro. Avere a disposizione un professionista è la soluzione migliore perché si ha un supporto ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Si possono così richiedere interventi urgenti per risolvere i guasti improvvisi oppure avere consulenze sull’efficientamento o i controlli periodici per essere certi di rinfrescare i locali senza incorrere in brutte sorprese. Meglio però pensarci in anticipo. Con un controllo fatto prima dell’accesione si risparmia e ogni pezzo usurato può essere sostituito senza che causi danni più gravi. Ogni ripristino diventa più facile e veloce.

L. M.