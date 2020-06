CORONAVIRUS, ASSESSORE GALLERA: DALL’11 MAGGIO OLTRE 9.000 SEGNALAZIONI DI CITTADINI CON SINTOMI, POSITIVO IL 9%

173.000 TEST SIEROLOGICI, AL VIA SCREENING SU FORZE DELL’ORDINE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 giugno 2020. “Il rafforzamento della rete dei

laboratori regionali, fino a una capacita’ quotidiana di 22.000

unita’, consente la processazione in tempi molto piu’ rapidi dei

tamponi effettuati ai cittadini indicati da medici di base alle

ATS nell’ambito del piano di sorveglianza capillare avviato l’11

maggio scorso. La quota giornaliera dei tamponi effettivamente

processati dipende invece dalle segnalazioni provenienti dal

territorio e dalle richieste degli ospedali”.

Lo spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio

Gallera.

“Il sistema di sorveglianza sul territorio – prosegue Gallera –

ha finora generato da parte dei Medici di Medicina Generale

9.178 segnalazioni (complessivi al 3 giugno) di cittadini con

sintomatologia simil influenzale oppure con una temperatura

corporea superiore ai 37,5 gradi rilevata sui luoghi di lavoro.

Nella prima settimana (11/17 maggio) le segnalazioni sono state

2.772, nel corso della seconda (dal 18 al 24 maggio) 3.160 e

nella terza (25/31 maggio) 2.545”.

“Tutte queste richieste – prosegue Gallera – sono state prese

in carico dalle ATS di riferimento; nell’80% dei casi e’ stato

gia’ eseguito il tampone e per gli altri, piu’ recenti, e’ stato

prenotato. Gli esiti di tamponi effettuati hanno riscontrato una

positivita’ del 9%”.

“A queste segnalazioni territoriali si aggiunge la richiesta di

processazione dei tamponi – continua l’assessore – effettuati

negli ospedali a fronte delle chiamate di emergenza, in calo

costante per gli eventi respiratori, oppure per i cittadini in

fase di ricovero”.

Le strutture sanitarie regionali stanno altresi’ rafforzando la

presa in carico e la processazione attraverso il test

sierologico delle segnalazioni avvenute prima dell’11 maggio per

i cittadini (e relativi contatti) che avevano una sintomatologia

‘simil covid’.

“L’oscillazione giornaliera del numero dei tamponi processati,

con un picco minimo nella giornata di ieri, dipende del calo

delle richieste nel corso del week end precedente collegato alla

festivita’ del 2 giugno, nel contesto di un progressivo calo

degli accessi negli ospedali e di riduzione della diffusione

della pandemia”.

CHI VIENE SOTTOPOSTO AL TEST MOLECOLARE (TAMPONE)

OSPEDALE: cittadini che ricorrono al servizio dell’emergenza

urgenza con sintomi dichiarati; cittadini in fase di ricovero

per attivita’ ospedaliere programmate; pazienti e operatori con

sintomatologia; pazienti guariti clinicamente in attesa di

verifica della negativizzazione.

TERRITORIO: cittadini e loro contatti con sintomi simil

influenzali e/o con temperatura corporea superiore ai 37,5 con

segnalazione all’ATS da parte del Medico di Base o del datore di

lavoro; cittadini con esito positivo al test sierologico.

OLTRE 173.000 TEST SIEROLOGICI. AL VIA PRELIEVI A FORZE

DELL’ORDINE – “Regione Lombardia ha effettuato 173.659 test

sierologici – aggiunge Gallera – per l’individuazione di

anticorpi neutralizzanti a 78.838 cittadini, in base alle

segnalazioni delle ATS e dei MMG, e a 94.821 operatori. Gli

esiti di queste analisi hanno individuato 24.218 cittadini

(30,8%) e 12.069 operatori (12,7%) positivi, ai quali e’ stato

effettuato o gia’ prenotato il tampone di verifica. L’8 per cento

dei cittadini in quarantena positivi al sierologico lo e’ anche

al successivo test molecolare. Una percentuale che scende all’1

per cento per gli operatori sanitari”.

“E’ stata inoltre avviata in questi giorni – conclude

l’assessore – la campagna di screening sierologici agli

operatori delle forze dell’ordine, in base ad un programma

specifico elaborato dalle ATS insieme alle Prefetture di

riferimento”.



V.A.