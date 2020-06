CORONAVIRUS, PROFESSOR SIGNORELLI CONFERMA: IN LOMBARDIA IN DISCESA TUTTI I PRINCIPALI INDICATORI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 giugno 2020 – Stando ai dati dell’ultimo mese, dal 4

maggio al 5 giugno, la pandemia da Coronavirus in Lombardia

mostra un trend in discesa su tutti i principali indicatori.

Lo afferma Carlo Signorelli, professore di Igiene e Sanita’

pubblica all’Universita’ Vita e Salute San Raffaele di Milano e

all’Universita’ di Parma, durante la consueta diretta Facebook di

Lombardia Notizie Online.

TREND IN CALO – “Tenendo sempre presente che non dobbiamo mai

guardare i dati di giornata che possono avere oscillazioni

legate ai flussi e ai giorni festivi – spiega Signorelli –

continuiamo a vedere che il numero dei ‘positivi’ diminuisce,

come quello dei posti occupati in terapia intensiva da malati

Covid”.

DATO SIGNIFICATIVO – “Oggi il dato e’ particolarmente

significativo – afferma Signorelli – perche’ scadevano le due

settimane dalla ‘seconda ripresa’ di attivita’, quella del 18

maggio. Cio’ significa che anche quella fase, vissuta con le

cautele, il rispetto delle distanze, le mascherine, l’igiene

personale, il lavaggio delle mani, non ha invertito il trend o

non ha fermato la discesa di tutti questi indicatori”.

CAUTO OTTIMISMO – “Alla luce dei dati – prosegue – siamo

ottimisti per il futuro, anche se rileviamo che alcuni casi

vengono ancora riscontrati, quindi il virus sta continuando a

circolare, seppure con sintomatologie piu’ lievi rispetto alle

settimane passate, e questo significa che bisogna ancora tenere

alta la guardia”.

ULTIMO PAZIENTE A VIMERCATE – Anche all’ospedale di Vimercate,

in Brianza, come titolava il quotidiano ‘Il Giorno’ di oggi

l’ultimo paziente Covid ha lasciato la terapia intensiva.

“Confermo, da ieri non abbiamo piu’ pazienti Covid ricoverati in

terapia intensiva – spiega Nunzio del Sorbo, direttore dell’Asst

di Vimercate, intervenuto nella diretta Facebook -. A questo

aggiungiamo il decongestionamento a cui stiamo assistendo nelle

ultime settimane anche al Pronto Soccorso: ormai siamo passati

da momenti in cui avevamo il 60% di accessi dedicati a pazienti

sospetti Covid, a oggi con numeri di uno, due pazienti ogni due,

tre giorni e di questi la stragrande maggioranza sono negativi

al Coronavirs”.