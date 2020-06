In cantiere del Fiordaliso di Rozzano salvati 5 gheppi caduti dal nido

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 giugno 2020 – Questi piccoli gheppi di pochi giorni sono stati trovati a terra, ancora all’interno del nido da alcuni operai di un cantiere del Fiordaliso di Rozzano.

Grazie al primo intervento del personale dell’”Oasi Smeraldino” e degli agenti della Polizia Locale di Rozzano, accertate le condizioni disperate dei 5 piccoli rapaci, è stato chiesto il pronto intervento dei soccorsi dell’ENPA di Milano.

La caduta del nido è stata probabilmente causata dal temporale della notte precedente: all’arrivo presso la sede dell’ENPA i piccoli rapaci erano infatti ipotermici e non reagivano praticamente ad alcuno stimolo, segno che i genitori non erano più riusciti ad alimentarli per un lungo periodo.

Con l’aiuto di tappetini termici, miele e acqua, hanno pian piano iniziato a riprendersi e ora stanno decisamente meglio.

Il traliccio dal quale è caduto il nido era una delle strutture pubblicitarie utilizzate dal centro commerciale.

Una delle molte storie a lieto fine che si riescono a portare a termine grazie alla presenza dei soccorritori di ENPA Milano.

